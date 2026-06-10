В Саки завезли бензин: где заправиться

«Сегодня на АЗС “АТАН” (ул. Евпаторийское шоссе, 79Б) с 9.00 в свободной продаже будет бензин марки АИ-92. Ориентировочно на 250 машин», — написала она в своих соцсетях.
Предыбайло напомнила, что заправиться можно только на 20 литров, не больше. Наливать в канистры — запрещается. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации, которые будут следить за соблюдением правил, добавила она.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты — до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.