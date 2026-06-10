В Саки завезли бензин: где заправиться

В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты — до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.