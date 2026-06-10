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В Саки завезли бензин: где заправиться

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Бензин в свободной продаже появился на одной из АЗС в городе Саки. Об этом сообщила глава местной администрации Юлия Предыбайло.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня на АЗС “АТАН” (ул. Евпаторийское шоссе, 79Б) с 9.00 в свободной продаже будет бензин марки АИ-92. Ориентировочно на 250 машин», — написала она в своих соцсетях.

Предыбайло напомнила, что заправиться можно только на 20 литров, не больше. Наливать в канистры — запрещается. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации, которые будут следить за соблюдением правил, добавила она.

В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты — до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.

Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

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