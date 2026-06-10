В Ростовской области самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный

Размер пособия считают в два этапа: сначала определяют средний заработок. При стаже от 6 до 12 месяцев он составит 70% от выбранной страховой суммы, если стаж от года — 100%. Затем применяют процент в зависимости от общего страхового стажа: менее пяти лет — 60 процентов, от пяти до восьми лет — 80, от восьми лет — 100.