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Красноярский веломарафон объединил 560 участников

В окрестностях Красноярска прошел веломарафон «Красспорт».

В Красноярске прошел XXIII легендарный веломарафон «Красспорт». В гонке участвовали 560 человек из 59 городов и населенных пунктов страны. Велосипедисты двигались по маршруту: Емельяново — Никольское — Талая — Борск — Устюг — Емельяново. Это 102 км. 6 июня велогонщиков испытывала жара, заставившая сойти с дистанции 34 байкера.

Победителями велосражения стали Алексей Минин из Барнаула — 03:04.08 и Виктория Мельникова из Железногорска с результатом 03:33.26.

Каждый участник, преодолевший дистанцию, получил медаль. Победители и призеры в каждой возрастной группе — грамоты, медали и призы, а тройки призеров в абсолютном зачете — еще и кубки.