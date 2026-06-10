Красноярский веломарафон объединил 560 участников

В Красноярске прошел XXIII легендарный веломарафон «Красспорт». В гонке участвовали 560 человек из 59 городов и населенных пунктов страны. Велосипедисты двигались по маршруту: Емельяново — Никольское — Талая — Борск — Устюг — Емельяново. Это 102 км. 6 июня велогонщиков испытывала жара, заставившая сойти с дистанции 34 байкера.
Победителями велосражения стали Алексей Минин из Барнаула — 03:04.08 и Виктория Мельникова из Железногорска с результатом 03:33.26.
Каждый участник, преодолевший дистанцию, получил медаль. Победители и призеры в каждой возрастной группе — грамоты, медали и призы, а тройки призеров в абсолютном зачете — еще и кубки.