Стало известно, когда жара уйдет из Москвы

Жаркая погода с температурой до 32 градусов сохранится в Московском регионе до конца недели. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По её словам, в субботу столбики термометров покажут 27−32 градуса. В воскресенье днём ожидается 25−30 градусов — понижение будет незначительным, но ночь станет заметно прохладнее.
«В субботу все еще 27−32 градуса, а вот в воскресенье уже 25−30, и ночь будет чуть прохладнее, 13−18 градусов. Появятся кратковременные дожди, и будет разворот ветра на северо-западный, 5−10 м/с», — сказала Макарова.
После этого, по прогнозу синоптика, жара может начать спадать. Погода на следующей неделе, скорее всего, будет около климатической нормы или чуть выше, но сильной жары уже не ожидается.
Таким образом, жителей столичного региона ждёт постепенное снижение температуры с воскресенья, а также кратковременные дожди и смена ветра.