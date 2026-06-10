Стало известно, когда жара уйдет из Москвы

«В субботу все еще 27−32 градуса, а вот в воскресенье уже 25−30, и ночь будет чуть прохладнее, 13−18 градусов. Появятся кратковременные дожди, и будет разворот ветра на северо-западный, 5−10 м/с», — сказала Макарова.