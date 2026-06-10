С марта количество вейп-шопов в Перми снизилось на 9%

После вступления в силу закона от 1 марта зампред правительства Пермского края Алексей Чибисов сообщил о намерении разработать поправки к нему. Такую необходимость он объяснил тем, что пермские предприниматели пытаются «придумать схемы обхода». Так, в новой редакции закона запрещается не только розничная продажа никотинсодержащих продуктов и устройств для их потребления, но и хранение и распространение товара. Изменения вступят в силу осенью этого года.