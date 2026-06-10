Бензин и солярка опять подорожали в Хабаровском крае

Цены на топливо в регионе поднимаются с печальной регулярностью. Так, сегодня стоимость бензина и дизельного топлива на заправках сети «ННК» выросла на 50 копеек за литр. Сейчас бензин марки АИ-95 стоит 73,26 ₽, а бензин марки АИ-92 продается за 70,53. Премиальная марка АИ-101 и вовсе стоит уже 105,90 ₽ за литр. Не отстает от бензина и дизельное топливо — его стоимость сейчас варьируется от 86,39 до 88,89 ₽ за литр в зависимости от марки.