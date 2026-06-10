Bloomberg узнал о внезапном решении Индии по спутникам Starlink

Starlink получил лицензию GMPCS в Индии почти год назад, что позволяло ему готовиться к запуску. Однако финальное разрешение по линии безопасности остается невыданным. Индийские чиновники требуют от компании гарантий соблюдения местных требований, даже если те вступят в противоречие с запросами иностранных государств.