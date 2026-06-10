Bloomberg узнал о внезапном решении Индии по спутникам Starlink

Индийские власти фактически приостановили выдачу финальных разрешений на запуск спутникового интернета Starlink Илона Маска, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, службы безопасности при МВД Индии отозвали окончательные разрешения. Причиной стали сообщения об использовании терминалов Starlink в ходе ближневосточного конфликта, несмотря на отсутствие лицензии у сервиса в Иране. В Нью-Дели опасаются, что не смогут контролировать американского оператора в условиях геополитической напряженности.
Starlink получил лицензию GMPCS в Индии почти год назад, что позволяло ему готовиться к запуску. Однако финальное разрешение по линии безопасности остается невыданным. Индийские чиновники требуют от компании гарантий соблюдения местных требований, даже если те вступят в противоречие с запросами иностранных государств.
Решение принято за несколько дней до ожидаемого IPO SpaceX на бирже NASDAQ. Starlink служит основным источником выручки компании. При этом, как отмечает Bloomberg, сервис фактически закрыт для Китая, а теперь и для Индии — одного из крупнейших неподключенных широкополосных рынков в мире.
В начале июня компания-разработчик в сфере космических технологий и ИИ SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление о планах установить рекордную фиксированную цену своего первичного публичного размещения акций на уровне $135 за единицу. Таким образом она планирует привлечь около $75 млрд, писал Bloomberg.
В 2024-м Маск опровергал данные об использовании боевиками и преступными группировками в Индии спутниковой связи Starlink. По словам бизнесмена, она не работает на территории страны.
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