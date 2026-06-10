Военный из Хабаровского края спас экипаж от удара дрона на СВО

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края младший сержант Максим Наумов вовремя заметил вражеский беспилотник и помог вывести экипаж из-под удара. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Наумов прибыл на назначенную позицию в сложной обстановке и при плохой видимости. Он организовал огневую точку, проверил прицельное оборудование, настроил средства наблюдения и подготовил расчёт к круглосуточному дежурству.
Во время наблюдения младший сержант заметил резкий рост активности в воздухе. Один из беспилотников двигался подозрительно и, по оценке военнослужащего, вёл разведку позиций подразделения. Наумов сразу доложил об угрозе командиру экипажа.
После этого личный состав и технику быстро перевели на запасную позицию. Манёвр провели с сохранением боеготовности и маскировки. Через несколько минут прежнее укрытие попало под плотный артиллерийский обстрел.
Благодаря своевременным действиям Максима Наумова удалось избежать потерь среди личного состава и сохранить технику. За проявленные бдительность и профессионализм младший сержант награждён медалью Жукова.