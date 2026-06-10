Как женщины вынесли тяготы Великой Отечественной войны

Смелость, сверхтерпение, самоотдача — в «роковые сороковые» все это требовалось не только на фронте. Но многие герои на долгие годы оказались в тени. Девчонки, валившие лес в трескучий мороз. Женщины, призванные в трудармию из-за «подозрительной» национальности. Узницы нацистских концлагерей, спасавшие детей на «марше смерти». Истории о невероятной силе слабого пола представили на круглом столе «Традиционное и вечное в женской культуре XVIII-XXI веков». Он прошел в дворцовом комплексе Ольденбургских под эгидой Института этнологии и антропологии РАН и Научно-образовательного центра устной истории при ВИВТ. Самые яркие сюжеты — в обзоре «РГ».
Пила и шприц.
Пять с половиной кубометра дров на человека — такую норму выполняли и перевыполняли девчонки на лесоповале в костромской глуши. Во время Великой Отечественной их отправляли туда по разнарядке. Из инструмента — только двуручная пила.
— За первое место во всесоюзном социалистическом соревновании члены бригады получили подарки: отрез на платье, гребенку и флакон одеколона. Конечно, это были необходимые вещи, в то время дефицитные, но они не стоили такого адского труда. Женщины терпели и физические перегрузки, и лишения, осознавая, что это повредит их здоровью. И последствия стали проявляться вскоре после войны: болезни сердца, бесплодие… Одна из героинь моего исследования была маленького роста и на лесоповале отчаянно не справлялась. От ужаса решила отпилить себе правую руку. Хорошо, девчонки уговорили отказаться от этой идеи, — рассказала доктор исторических наук, доцент Костромского госуниверситета Елена Волкова.
В свое время в кандидатской диссертации она с гордостью писала, что Ивановская станция переливания крови была одной из крупнейших в стране, каждый день отправляла в госпитали десятки килограммов крови. А пожилой научный руководитель укорил: мол, чему тут радоваться, было понятие «голодное Иваново» — текстильщицы сдавали кровь, чтобы получить хоть какие-то деньги и накормить детей…
В интервью, которые Волкова записала с жителями Костромской области для научной работы, история встает без прикрас, зачастую в виде парадоксов. Герой из Солигаличского района, например, вспоминал, как зимой 1942/1943 годов в их дом в деревне зашли диверсанты — русские, причем некоторые из местных уроженцев. Видимо, невыносимые условия в плену вынудили их сотрудничать с немцами. Гости увидели простую солдатку с пятью ребятишками, старшему из которых было 11 лет, и страшную бедность. Достали из рюкзаков консервы, хлеб и сахар, накормили детей, оставили матери продукты и байковые портянки (на пошив одежды), а сами сдались советским властям. В семью приехали «из района», предложили забрать малышей в детдом. Мать отказалась — перед мужем совестно, уж помирать, так вместе. Помощи она больше не видела.
Мобилизованные женщины строили дороги, мосты и нефтепроводы, добывали уголь и лес.
— Некоторые конечно, в письмах на фронт жаловались на жизнь, но цензура такое не пропускала, — пояснила историк. — На фоне общей разрухи с женщин еще и собирали подписку на военные займы. Моя родственница в Иванове — она была ткачихой, передовиком, коммунисткой — вспоминала, как ее уговорили выступить на собрании с заявлением, что она будет сдавать деньги на заем. Обещали потом выдать компенсацию. Она выступила. Так родная дочь сагитировала подруг, чтобы ее поколотить! Так или иначе, стержнем жизни советских женщин в войну была жертвенность — они дорожили тем, что имели, дорожили детьми и родиной и знали, ради чего они все это терпят.
«Хоть и немка, а человек».
Швейная машинка «Зингер» да пачка фотографий — вот и все реликвии, с которыми остались советские немцы после выселения на восток в августе 1941-го. Потомки колонистов, приехавших в Российскую империю в XVIII веке, вместе с русскими соседями пережили тяготы революции, гражданской войны и коллективизации. А с началом войны были депортированы в Сибирь и Казахстан. На сборы давали 24 часа. Немецкие села опустели по всему Поволжью от Самары до Астрахани. Не стало их и в Крыму, и в центральной полосе — например, в Воронежской области. Не успели спецпереселенцы обосноваться на новых местах, как в октябре 1942-го их по постановлению Госкомитета обороны стали мобилизовывать в трудармию.
— Дискуссия начала 1990-х о статусе трудармейцев, их приравнивание к ветеранам ВОВ не заострила внимание на том факте, что наравне с мужчинами в рабочих батальонах, в системе лагерей НКВД работали женщины. Призывали немок в возрасте от 16 до 45, кроме беременных и имевших детей до трех лет. Остальных приходилось оставлять на попечение старших сестер, которым порой было всего по 10−12 лет, или определять в колхозные детдома. Матери на прощание говорили о том, что больше не увидятся, — отметила доктор исторических наук, профессор Липецкого педуниверситета Нина Вашкау. — Воспоминания женщин, которые прошли трудармию, мы записывали со студентами 20 лет назад в лютеранской общине в Волгограде, в бывшей колонии Сарепта. Сначала это были безличные описания — «нас погрузили», «погнали», «вызвали», «выдали», «лишили». Когда же мы стали просить уточнений по каждой судьбе, начались слезы. Кто-то признавался, что говорить стыдно. Кто-то просил чаю, а одна сказала: «Налейте водки»…
Расставание с детьми для немок было крахом всей жизни. Одна из женщин вспоминала, как при отъезде в трудармию подруги оставили ей в придачу к собственному младенцу шестерых ревущих малышей — разутых, раздетых, голодных. Через год добавили еще троих.
Мобилизованные женщины строили дороги, мосты и нефтепроводы, добывали уголь и лес. На износ трудилась вся страна, но к немцам зачастую относились с пренебрежением, сравнивая с фашистами. Валентина Герберсгаген попала в группу немок, которые в сорокаградусные морозы копали кирками котлован и строили Березниковский магниевый завод. На зиму выдали фуфайки, ватные штаны, шапки «как у зэков», на ноги — лапти, позднее — брезентовые чуни на деревянной подошве. Из еды — суп с лебедой и 700 граммов темного хлеба на день. Ни радио, ни часов. После смены — падали спать. «Мы боялись всех… После войны тоже боялись. Боялись говорить», — отмечала Валентина, хотя и была в своей бригаде «первым человеком». За 35 лет смонтировала в Березниках электрику на всех заводах и ТЭЦ-2.
— В воспоминаниях руководителей строек звучит фраза «Немцы работали как черти». Но возникали сомнения, можно ли отмечать их за труд, выдавать доппайки, — добавила Нина Вашкау. — Об отношениях с мужчинами немки спустя годы говорили особенно неохотно. Желание нравиться у них было начисто отбито — и бытом, и грубыми посягательствами. Немногие вспоминали о том, как русские проявляли к ним жалость, доброту и любовь. Например, бригадир спас понравившуюся ему немку, поставив ее на легкую работу — разводить пилы. Потом взял замуж.
Записан также рассказ Бориса Козлова, который комсомольцем в 1942 году попал с женщинами на заготовку леса. Ему очень приглянулась работящая Эльза. Однажды немки вместе со всеми пришли на танцы. Хозяйка избы подсела к Козлову и поделилась наблюдением: «Прав ты, Борис. Хоть она и немка, а человек же. А ты глянь, как она в тебя влюбилась». На следующий день Эльза пришла прощаться и прямо заявила: «Я не хуже твоих русских. Я люблю. Я имею право». Она скрылась за поворотом, а Борис не мог уснуть, все думал — надо же, рассуждает, как русская.
— Женщины и мужчины из немецких семей содержались в соседних лагерях, но не имели права встречаться. Их отношения были незаконными, из-за отсутствия документов браки не регистрировались, детям в графе «отец» им ставили прочерк. При этом на шахте в Кемеровской области уже в августе 1944-го пришлось устроить детсад для 80 малышей «подземных работниц». Но случаи, когда немок отпускали домой к заболевшим детям или на похороны родных, были редкостью и расценивались как смелый поступок. Для девушек, призванных в трудармию в 15−17 лет, шансы на семейное счастье, тем более с людьми своей национальности, были ничтожными, — утверждает исследователь.
Одна из женщин вышла за русского бригадира, после освобождения они уехали в Красноярский край. «37 лет прожили, а любви не было. Как выпьет, все фашистской звал», — призналась она.
Дружба во имя жизни.
«Она знала несколько русских слов, я знала немного по-французски. Говорить по-немецки мы не хотели» — советский врач Антонина Никифорова сблизилась с фотожурналисткой, участницей Сопротивления Мари-Клод Вайян-Кутюрье в Равенсбрюке. Концлагерь был местом, призванным сломать волю и достоинство узниц. Казалось, что в условиях экстремального насилия и голода выживет тот, кто будет заботиться только о себе. Практика показала обратное. Женщины стали объединяться в группы по три-четыре человека: делились едой, устраивали праздники, спасали новорожденных и сирот.
— Антонина Никифорова рассказывала о том, как беременную советскую девушку разыскала незнакомая голландка, что-то сказала ей и положила на колени лимон. Какая это была ценность в лагере, даже объяснить трудно. Но женщина, видимо, слышала о беременной русской и решила отдать витамины ей, — отметила кандидат исторических наук, доцент, руководитель Научно-образовательного центра устной истории Воронежского института высоких технологий Наталья Тимофеева.
Спустя годы Никифорова стала свекровью другой узницы — испанки Стеллы Кугельман, которая попала в Равенсбрюк четырехлетней. Родная мать погибла, нацисты охотились за девочкой по всем баракам. Но ее прятало семь «лагерных мам» разных национальностей. А когда заключенных выгнали на «марш смерти», Стеллу забрала русская женщина и привезла в Советский Союз.
— Солидарность, основанная на мысли о том, что слабые нуждаются в поддержке, стала в Равенсбрюке мощным оружием против лагерного режима. Вернувшись на родину, бывшие узницы начали разыскивать друг друга. Пережитые ужасы напоминали о себе — болезнями, отчуждением от людей, имевших другой опыт. И в Европе «равенсбрючки» очень быстро стали мощным сообществом: продолжали помогать друг другу лекарствами и книгами, писали обращения, чтобы найти родных, и неуклонно следовали обету — рассказать миру о трагедии концлагеря и ее жертвах. Правда, это наложило отпечаток на их отношения с собственными детьми. Узницы бывали очень жесткими, особенно с дочерями, которые хотели строить свою жизнь, а не быть только носителями памяти о прошлом, борцами за идею, — подчеркнула Тимофеева.
Пока европейские лагерные подруги выступали на Нюрнбергском процессе и добивались создания мемориала в Равенсбрюке, Антонина Никифорова работала врачом в тюменской глубинке. В родной Ленинград ей вернуться не разрешили, путь в науку перекрыли. Многие из бывших узниц в СССР тоже столкнулись с ограничениями — не могли поселиться в крупных городах, получить образование или хорошую работу. Мари-Клод Вайян-Кутюрье смогла разыскать подругу, добилась для нее разрешения на поездку во Францию, перевела ее воспоминания (на русском языке книга называется «Это не должно повториться»).
— Француженки боролись и за Александру Тверитинову — гражданку Румынии, которая участвовала в Сопротивлении, выжила в нацистском концлагере и была вывезена в СССР. До войны они с мужем-дипломатом жили в Париже, дружили с семьей Цветаевых. В 1937 году мужа за просоветскую деятельность выслали, а на родине — арестовали. Его судьба неизвестна по сей день… А Александре Тверитиновой в 1946 году разрешили жить в Киргизии. Она эстерном окончила там институт и преподавала французский, потом получила разрешение переехать в Ярославль, в 1957-го смогла работать в Ленинграде. Несмотря на письма из-за рубежа, из СССР ее так и не выпустили. Но связь с лагерными подругами не прервалась. Взаимная эмпания помогала таким женщинам справиться с ударами судьбы, — добавила Тимофеева.