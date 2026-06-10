Как женщины вынесли тяготы Великой Отечественной войны

— Дискуссия начала 1990-х о статусе трудармейцев, их приравнивание к ветеранам ВОВ не заострила внимание на том факте, что наравне с мужчинами в рабочих батальонах, в системе лагерей НКВД работали женщины. Призывали немок в возрасте от 16 до 45, кроме беременных и имевших детей до трех лет. Остальных приходилось оставлять на попечение старших сестер, которым порой было всего по 10−12 лет, или определять в колхозные детдома. Матери на прощание говорили о том, что больше не увидятся, — отметила доктор исторических наук, профессор Липецкого педуниверситета Нина Вашкау. — Воспоминания женщин, которые прошли трудармию, мы записывали со студентами 20 лет назад в лютеранской общине в Волгограде, в бывшей колонии Сарепта. Сначала это были безличные описания — «нас погрузили», «погнали», «вызвали», «выдали», «лишили». Когда же мы стали просить уточнений по каждой судьбе, начались слезы. Кто-то признавался, что говорить стыдно. Кто-то просил чаю, а одна сказала: «Налейте водки»…