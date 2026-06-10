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Синоптик рассказал о рекордно жаркой погоде в Москве в среду

Тишковец: рекордно жаркая погода без осадков ожидается в Москве в среду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Рекордно жаркая погода без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня лето будет наступать в Центральной России по всем фронтам, метеоусловия в столичном регионе будут определяться областью повышенного атмосферного давления. В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 28 — плюс 31 градус, при норме плюс 21 градус», — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, это очень близко к рекорду дня, который держится с 1998 года, когда московские термометры показывали ровно плюс 30 градусов.

«Ветер будет дуть западный со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление чуть подрастет, оно составит 748 миллиметров ртутного столба», — добавил он.

Тишковец отметил, что в четверг характер погодных условий существенно не изменится.

«В основном это солнечная и сухая погода. Ночью плюс 15 — плюс 17, днем — плюс 29 — плюс 32. И снова близко к рекордно-высоким значениям», — уточнил специалист.