Синоптик рассказал о рекордно жаркой погоде в Москве в среду

«Сегодня лето будет наступать в Центральной России по всем фронтам, метеоусловия в столичном регионе будут определяться областью повышенного атмосферного давления. В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 28 — плюс 31 градус, при норме плюс 21 градус», — рассказал Тишковец.