Российские ученые испытали чат-бота для больных шизофренией

В России впервые создан и протестирован чат-бот для дистанционного мониторинга пациентов с расстройствами шизофренического спектра. Результаты исследования опубликованы в журнале Consortium Psychiatricum. Традиционные очные осмотры не позволяют отследить ранние симптомы обострения (нарушение сна, тревога, снижение активности) между визитами к врачу. Зарубежные цифровые инструменты не адаптированы к российской системе здравоохранения, а отечественных до сих пор не было.