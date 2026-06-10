Российские ученые испытали чат-бота для больных шизофренией

В России впервые создан и протестирован чат-бот для дистанционного мониторинга пациентов с расстройствами шизофренического спектра. Результаты исследования опубликованы в журнале Consortium Psychiatricum. Традиционные очные осмотры не позволяют отследить ранние симптомы обострения (нарушение сна, тревога, снижение активности) между визитами к врачу. Зарубежные цифровые инструменты не адаптированы к российской системе здравоохранения, а отечественных до сих пор не было.
В эксперименте участвовали 15 пациентов в стадии ремиссии. В течение девяти дней они дважды в сутки заполняли цифровой дневник самонаблюдения, отвечая на вопросы о симптомах, качестве сна и приеме лекарств. Удобство чат-бота оценивалось по 21 показателю. 80% участников заполнили более половины всех дневников, что сопоставимо с мировыми данными по вовлеченности в цифровые вмешательства на начальных этапах.
«Большинство пациентов (около 90%) отметили, что чат-бот помогает им лучше понимать свое состояние, а 53% сообщили, что ведение дневника улучшает их эмоциональное состояние», — уточнили в журнале. При этом выявились и недостатки: 47% респондентов назвали заполнение дневника скучным и тягостным, а 67% выступили за сокращение количества вопросов.
Разработчики из Сеченовского университета намерены учесть замечания и найти баланс между полнотой клинических данных и удобством для пациента.