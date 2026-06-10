В Туркестанской области испытали экологичное средство от саранчи

Ученые подтвердили высокую эффективность экологически безопасного средства, созданного на основе энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae, передает DKNews.kz.
Разработка может стать альтернативой традиционным химическим инсектицидам и помочь в борьбе с одним из самых опасных сельскохозяйственных вредителей.
Казахстанские и китайские ученые объединили усилия.
Исследования проводились в рамках международного проекта, посвященного разработке и демонстрации технологий применения грибковых препаратов для предотвращения и контроля численности саранчи в трансграничных очагах размножения.
В работе приняли участие:
специалисты Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева; ученые Института защиты растений Китайской академии сельскохозяйственных наук.
Испытания прошли на пастбищных территориях Казыгуртского района Туркестанской области.
Как проходили испытания.
В качестве действующего вещества использовался гриб Metarhizium anisopliae, который способен поражать насекомых-вредителей естественным путем.
Для оценки эффективности специалисты помещали обработанную саранчу в специальные полевые садки по 20 особей. Дополнительно были сформированы контрольные группы для сравнения результатов.
В течение всего периода исследований ученые ежедневно отслеживали состояние насекомых и фиксировали уровень смертности.
Полная гибель вредителей за девять дней.
Первые результаты появились уже через несколько дней после обработки.
Наблюдения показали:
первые признаки поражения насекомых — на третьи сутки; смертность на пятый день достигала 70−80 процентов; на девятые сутки зафиксирована стопроцентная гибель саранчи в экспериментальных группах.
По словам исследователей, полученные результаты подтверждают высокий потенциал биологических методов борьбы с вредителями.
Почему это важно для сельского хозяйства.
Мароккская саранча считается одним из наиболее опасных видов саранчовых вредителей. При массовом размножении она способна наносить серьезный ущерб пастбищам и сельскохозяйственным культурам.
Использование биологических препаратов позволяет бороться с вредителями без дополнительной химической нагрузки на почву, растения и окружающую среду.
Ученые отмечают, что экологически безопасные технологии становятся одним из ключевых направлений развития современного агропромышленного комплекса.
Что будет дальше.
После успешных испытаний исследователи планируют продолжить работу над проектом.
В дальнейшие планы входят:
проведение испытаний в различных климатических зонах Казахстана; изучение эффективности препарата в разных условиях; подготовка практических рекомендаций для аграриев; внедрение технологии в систему мониторинга и контроля саранчовых вредителей.
Что это значит.
Успешные испытания показывают, что Казахстан может получить эффективный биологический инструмент для борьбы с саранчой. Если технология подтвердит свою эффективность в других регионах страны, это позволит снизить использование химических инсектицидов и повысить экологическую устойчивость сельского хозяйства.