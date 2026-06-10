В Туркестанской области испытали экологичное средство от саранчи

Успешные испытания показывают, что Казахстан может получить эффективный биологический инструмент для борьбы с саранчой. Если технология подтвердит свою эффективность в других регионах страны, это позволит снизить использование химических инсектицидов и повысить экологическую устойчивость сельского хозяйства.