Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туркестанской области испытали экологичное средство от саранчи

В Туркестанской области завершились успешные полевые испытания биологического препарата нового поколения против мароккской саранчи.

Источник: КазТАГ

Ученые подтвердили высокую эффективность экологически безопасного средства, созданного на основе энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae, передает DKNews.kz.

Разработка может стать альтернативой традиционным химическим инсектицидам и помочь в борьбе с одним из самых опасных сельскохозяйственных вредителей.

Казахстанские и китайские ученые объединили усилия.

Исследования проводились в рамках международного проекта, посвященного разработке и демонстрации технологий применения грибковых препаратов для предотвращения и контроля численности саранчи в трансграничных очагах размножения.

В работе приняли участие:

специалисты Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева; ученые Института защиты растений Китайской академии сельскохозяйственных наук.

Испытания прошли на пастбищных территориях Казыгуртского района Туркестанской области.

Как проходили испытания.

В качестве действующего вещества использовался гриб Metarhizium anisopliae, который способен поражать насекомых-вредителей естественным путем.

Для оценки эффективности специалисты помещали обработанную саранчу в специальные полевые садки по 20 особей. Дополнительно были сформированы контрольные группы для сравнения результатов.

В течение всего периода исследований ученые ежедневно отслеживали состояние насекомых и фиксировали уровень смертности.

Полная гибель вредителей за девять дней.

Первые результаты появились уже через несколько дней после обработки.

Наблюдения показали:

первые признаки поражения насекомых — на третьи сутки; смертность на пятый день достигала 70−80 процентов; на девятые сутки зафиксирована стопроцентная гибель саранчи в экспериментальных группах.

По словам исследователей, полученные результаты подтверждают высокий потенциал биологических методов борьбы с вредителями.

Почему это важно для сельского хозяйства.

Мароккская саранча считается одним из наиболее опасных видов саранчовых вредителей. При массовом размножении она способна наносить серьезный ущерб пастбищам и сельскохозяйственным культурам.

Использование биологических препаратов позволяет бороться с вредителями без дополнительной химической нагрузки на почву, растения и окружающую среду.

Ученые отмечают, что экологически безопасные технологии становятся одним из ключевых направлений развития современного агропромышленного комплекса.

Что будет дальше.

После успешных испытаний исследователи планируют продолжить работу над проектом.

В дальнейшие планы входят:

проведение испытаний в различных климатических зонах Казахстана; изучение эффективности препарата в разных условиях; подготовка практических рекомендаций для аграриев; внедрение технологии в систему мониторинга и контроля саранчовых вредителей.

Что это значит.

Успешные испытания показывают, что Казахстан может получить эффективный биологический инструмент для борьбы с саранчой. Если технология подтвердит свою эффективность в других регионах страны, это позволит снизить использование химических инсектицидов и повысить экологическую устойчивость сельского хозяйства.