Актриса Елена Ксенофонтова заявила, что половина вины в абьюзе лежит на женщинах

Актриса Елена Ксенофонтова считает, что половина вины в абьюзивных отношениях лежит на женщинах. Своим мнением она поделилась на шоу «12 вопросов».
Артистка поделилась подробностями своей жизни в браке с адвокатом Александром Рыжих. По ее словам, эти отношения были сложными, полными морального унижения, агрессии и физического насилия со стороны мужа.
— Если мужчина поднял руку на женщину, в этом 50 процентов и нашей вины. Тело священно, но мы даем право так с собой обращаться. К сожалению, нас готовят как обслугу для мужчин… Не надо ждать принца на белом коне. Ты должна быть привлекательна своей независимостью. От этого никогда не утратишь слабости и женственности, — считает Ксенофонтова.
При этом актриса уверена, что женщины лучше мужчин из-за своей многозадачности, а также мощного энергетического потенциала.
Ксенофонтова, полюбившаяся публике в роли Элеоноры Галановой в сериале «Кухня», в течение девяти лет проживала с адвокатом Александром Рыжих, которому родила дочку Соню. Актриса в 2020 году заявила, что она стала жертвой абьюзерских отношений.
Позже артистка призналась, что жила в том браке «словно в аду», страдая не только от побоев, но и от эмоционального насилия. Однако абьюз в жизни Ксенофонтовой начался задолго до этой истории: ее отец издевался над ней и матерью, делая ужасные вещи.