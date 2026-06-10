Актриса Елена Ксенофонтова заявила, что половина вины в абьюзе лежит на женщинах

— Если мужчина поднял руку на женщину, в этом 50 процентов и нашей вины. Тело священно, но мы даем право так с собой обращаться. К сожалению, нас готовят как обслугу для мужчин… Не надо ждать принца на белом коне. Ты должна быть привлекательна своей независимостью. От этого никогда не утратишь слабости и женственности, — считает Ксенофонтова.