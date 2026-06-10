Введенный утром 10 июня режим ракетной опасности отменен в Нижегородской области, говорится в сообщении РСЧС. При обнаружении обломков просят не приближаться к ним.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня ночью на территории области сбили украинские беспилотники самолетного типа. О последствиях атаки региональные органы власти пока не сообщали.
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