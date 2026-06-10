Шесть дней несли иконы и детей: репортаж с самого большого Крестного хода России

На празднике я расспрашиваю уставших, но счастливых паломников, почему они из года в год проходят этот тяжелый маршрут (не раз мне встречаются те, кто ходил уже под 20 раз). Часто собеседники ссылаются как раз на желания, которые обязательно исполняются в Крестном ходу. Кто-то просит «мирское»: машину, работу, поступления в университет, жениха.