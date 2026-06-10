Миллиард за краба получала преступная группа в Хабаровском крае

По данным следствия, с января 2023 по март 2026 года один из фигурантов организовал и возглавил группу, участники которой занимались незаконным выловом краба в Охотоморской подзоне Аяно-Майского района, его переработкой, оформлением фиктивных документов и последующей реализацией продукции.