Миллиард за краба получала преступная группа в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следственные органы возбудили уголовное дело в отношении шести местных жителей, подозреваемых в организации преступного сообщества для незаконной добычи камчатского и синего краба, сообщает Следственный комитет по региону и ЕАО.
По данным следствия, с января 2023 по март 2026 года один из фигурантов организовал и возглавил группу, участники которой занимались незаконным выловом краба в Охотоморской подзоне Аяно-Майского района, его переработкой, оформлением фиктивных документов и последующей реализацией продукции.
Следователи установили, что в структуру входили отдельные звенья: одни занимались добычей и первичной обработкой, другие — переработкой и упаковкой в цехе в посёлке Аян, третьи — сбытом продукции на территории края.
За три года, по версии следствия, было незаконно добыто более 250 тысяч килограммов краба. Ущерб государству оценивается в сумму свыше одного миллиарда рублей.
В рамках дела наложен арест на имущество, счета и рыболовецкие суда фигурантов на сумму более 450 миллионов рублей. Один из участников объявлен в розыск, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Расследование продолжается.