35 лет назад убийство криминального лидера изменило всю картину преступности в Сибири

«При любом другом раскладе Тюрик не смог бы стать вором и подмять под себя Братск и всю Иркутскую область — он был судим за изнасилование, а это противоречит понятиям. Но после убийства Маси у Япончика просто не было выбора, — объясняет источник в правоохранительных органах. — По сути, убийство положенца Моисеева изменило весь криминальный рисунок Сибири на десятилетия вперед».