Красноярские производители наращивают сотрудничество с крупными корпорациями

В Красноярском крае за два года объем закупок у местных поставщиков вырос почти на 67%, а их общее число достигло 3742. О развитии кооперации рассказал министр промышленности и торговли региона Максим Ермаков на сессии поставщиков в рамках конференции «Люди. Золото. Технологии».