Красноярские производители наращивают сотрудничество с крупными корпорациями

В Красноярском крае за два года объем закупок у местных поставщиков вырос почти на 67%, а их общее число достигло 3742. О развитии кооперации рассказал министр промышленности и торговли региона Максим Ермаков на сессии поставщиков в рамках конференции «Люди. Золото. Технологии».
Некоторые крупные заказчики увеличили закупки кратно. Например, СГК нарастила объем почти в 2,7 раза, «Норникель» — на 68,7%, а «Красмаш» — почти на 65%.
«Деньги края должны работать внутри региона. Каждый рубль, вложенный в местного производителя, дает новые рабочие места, налоговые отчисления и укрепляет промышленный потенциал», — заявил Ермаков.
В прошлом году красноярское подразделение «Полюса» обеспечило 53% общей добычи компании и 12% всей добычи золота в России. С ней сотрудничают около тысячи местных производителей — это 40% всех поставщиков.
На сессии свои производственные возможности в горнодобывающей отрасли представили краевые компании. «Хенкон Сибирь» презентовал линейку горношахтной вспомогательной техники и сервисного обслуживания. «Нива-Красноярск» представила свои решения по буровому оборудованию для добычи полезных ископаемых. Завод «Лидер» — строительство быстровозводимых зданий для вахтовых посёлков и объектов коммунальной инфраструктуры.
В регионе выстроена системная работа по развитию кооперации. Регулярно проводятся Дни крупных компаний, где якорные заказчики напрямую общаются с местным бизнесом. Необходимость такой кооперации в качестве приоритета обозначил губернатор Михаил Котюков.
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