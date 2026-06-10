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Новое мошенничество с обманом абитуриентов и их родителей набирает обороты в Беларуси — как понять

МВД Беларуси предупредило абитуриентов и их родителей о новом мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси набирает обороты новое мошенничество с обманом абитуриентов и их родителей. Правоохранители предупреждают белорусов, пишет телеграм-канал «Народный антифейк».

Так, под новую мошенническую схему могут попасть белорусские абитуриенты и их родители. Аферисты выдают себя за бухгалтерию вузов, заявляя, что за абитуриентом на платном отделении закрепили место, но, чтобы его не потерять, нужно срочно внести предоплату. После этого в мессенджере будущему студенту присылают расчестный счет, QR-код или ссылку для перевода денег.

Также мошенники используют методы психологического давления, угрожая, что неоплаченное место в вузе отдадут другому абитуриенту.

Правоохранители подчеркнули, что нельзя осуществлять переводы денежных средств на непроверенные счета и оплачивать что-либо после подобных звонков. Все данные о зачислении и способах оплаты необходимо узнавать через официальный сайт вуза или приемную комиссию.

Тем временем милиция поймала водителя с очень странными правами, действительными всего один день.

А еще мы писали, что все ограничения сняты с белорусских спортсменов в парусном спорте.