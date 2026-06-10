Новое мошенничество с обманом абитуриентов и их родителей набирает обороты в Беларуси — как понять

Так, под новую мошенническую схему могут попасть белорусские абитуриенты и их родители. Аферисты выдают себя за бухгалтерию вузов, заявляя, что за абитуриентом на платном отделении закрепили место, но, чтобы его не потерять, нужно срочно внести предоплату. После этого в мессенджере будущему студенту присылают расчестный счет, QR-код или ссылку для перевода денег.