Новое мошенничество с обманом абитуриентов и их родителей набирает обороты в Беларуси — как понять

В Беларуси набирает обороты новое мошенничество с обманом абитуриентов и их родителей. Правоохранители предупреждают белорусов, пишет телеграм-канал «Народный антифейк».
Так, под новую мошенническую схему могут попасть белорусские абитуриенты и их родители. Аферисты выдают себя за бухгалтерию вузов, заявляя, что за абитуриентом на платном отделении закрепили место, но, чтобы его не потерять, нужно срочно внести предоплату. После этого в мессенджере будущему студенту присылают расчестный счет, QR-код или ссылку для перевода денег.
Также мошенники используют методы психологического давления, угрожая, что неоплаченное место в вузе отдадут другому абитуриенту.
Правоохранители подчеркнули, что нельзя осуществлять переводы денежных средств на непроверенные счета и оплачивать что-либо после подобных звонков. Все данные о зачислении и способах оплаты необходимо узнавать через официальный сайт вуза или приемную комиссию.
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