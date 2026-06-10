Смех как лекарство: эксперт рассказал, как юмор влияет на здоровье

Несмотря на положительный эффект, чрезмерный или неконтролируемый смех может быть опасен для людей с определёнными заболеваниями. По словам эксперта, «гомерический» смех способен провоцировать приступы бронхиальной астмы, приводить к ущемлению грыжи, вывиху челюсти, недержанию мочи и даже обморокам. Это связано с повышением внутрибрюшного давления и избытком кислорода.