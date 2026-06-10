Bloomberg узнал об интересе инвесторов к спутниковым компаниям из-за войн

По словам гендиректора Molten Ventures Plc (ранний инвестор Iceye) Бена Уилкинсона, «война на Украине, а затем война в Иране заставили всех осознать, что они должны иметь возможность получать разведданные со спутниковых снимков и не могут без этого обходиться». Сценарии боевых действий изменились, и с беспилотной войной «нельзя не видеть, что делает каждый», добавил он.