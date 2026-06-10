Bloomberg узнал об интересе инвесторов к спутниковым компаниям из-за войн

Рост интереса инвесторов к спутниковым компаниям в Европе ускорился на фоне боевых действий на Украине и Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, финский стартап Iceye, предоставляющий данные наблюдения за Землей в любую погоду и время суток, стал одним из лидеров сектора. Компания имеет контракты с правительством Германии, а также с оборонными ведомствами Финляндии, Швеции, Польши, Португалии, Греции и Нидерландов.
Парк компании насчитывает более 70 радиолокационных спутников с синтезированной апертурой. Они могут получать данные сквозь облака, дым и темноту, создавая снимки высокого разрешения. Технология оказалась востребована в Украине, где Iceye помогала отслеживать перемещения военных. Теперь компания мониторит Персидский залив, говорится в публикации.
За шесть месяцев оценка компании увеличилась в четыре раза — до €10 млрд ($12 млрд). Она привлекла €450 млн новых инвестиций от крупнейших финских фондов, Nokia Oyj и Катарского инвестиционного управления. Доля финского государства в Iceye достигла 12%, говорится в материале.
Другие европейские спутниковые стартапы также привлекают финансирование. Немецкая Isar Aerospace SE закрыла раунд на €270 млн, польская Creotech Instruments SA — на 481 млн злотых ($114 млн).
По словам гендиректора Molten Ventures Plc (ранний инвестор Iceye) Бена Уилкинсона, «война на Украине, а затем война в Иране заставили всех осознать, что они должны иметь возможность получать разведданные со спутниковых снимков и не могут без этого обходиться». Сценарии боевых действий изменились, и с беспилотной войной «нельзя не видеть, что делает каждый», добавил он.
Конфликт на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg, усилил этот сдвиг: правительства ускоряют планы по созданию или закупке собственных спутниковых группировок из-за опасений, что доступ к иностранным данным может быть ограничен в кризисной ситуации.
Интерес к отрасли дополнительно подогревается предстоящим IPO SpaceX Илона Маска, говорится в публикации. Ожидается, что размещение станет крупнейшим в истории с оценкой $1,75 трлн.
«Инвесторы видят, как правительства по всей Европе, а не только Европейское космическое агентство, увеличивают свои бюджеты на спутники, поскольку эта технология становится все более важной для военных целей», — сказал аналитик брокерской компании Trigon Петр Ходыра. По его словам, «мы наблюдаем не временный ажиотаж, а скорее появление совершенно новой отрасли».
В конце мая Космические силы США заключили с компанией SpaceX контракт на $2,29 млрд о создании защищенной высокоскоростной спутниковой сети связи для военных нужд. Сеть связи будет передавать данные между военными сенсорами и оружейными платформами по всему миру. Соглашение предусматривает предоставление космическим силам США рабочего прототипа до конца 2027 года.
В феврале начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков рассказывал, что отдельные подразделения российских войск применяли терминалы Starlink, причем в первую очередь для введения украинских войск в заблуждение и для нанесения ударов в их глубину.
До этого Маск называл Starlink «костяком украинской армии», заявив, что ее фронтовая линия рухнет без этого сервиса, при этом его компания SpaceX периодически ограничивала доступ украинским военным к интернету, чтобы избежать эскалации.
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