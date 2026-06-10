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Бикович рассказал, что получение российского гражданства повлияло на его карьеру

Сербский актер Милош Бикович высказался о последствиях получения им гражданства России. В беседе с журналистами он признался, что это решение повлияло на его международную карьеру.

Сербский актер Милош Бикович высказался о последствиях получения им гражданства России. В беседе с журналистами он признался, что это решение повлияло на его международную карьеру.

— Я знаю, что это помешало, но даже если бы мне пришлось делать этот выбор заново, я поступил бы так же. Потому что меня к России привязывает не карьера, а духовная связь, — подчеркнул артист.

Кроме того, он добавил, что его отношения со страной, гражданство которой он получил, выходят за рамки профессиональных.

— Что значит моя любовь к России, если я не готов за это чуть-чуть пострадать? Или имеют ли принципы ценность, если вы не готовы за них расплатиться? — цитирует актера ТАСС.

4 июня журналист из Соединенных Штатов Кристофер Хелали также сообщил, что хочет получить гражданство России и уже направил письмо президенту государства Владимиру Путину.

Исследователь космоса и ядерных технологий, отец миллиардера Илона Маска Эррол, в свою очередь, заявил, что рассмотрел бы Москву в качестве места жительства, если бы ему пришлось выбирать.

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