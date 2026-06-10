Захарова заявила о беспрецедентном давлении на оппозицию на выборах в Армении

«Беспрецедентное давление на оппозицию. С одной стороны, это то, что, очевидно, реализовывали в виде концепции власти Армении. И вмешательство со стороны Запада такое же… беспрецедентное для этого региона в контексте электоральных процессов», — сказала представитель внешнеполитического ведомства в эфире радио Sputnik.