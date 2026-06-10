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Захарова заявила о беспрецедентном давлении на оппозицию на выборах в Армении

Захарова сообщила, что выборы в Армении сопровождались вмешательством западных стран.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозиционные силы и сопровождались вмешательством западных стран.

По словам дипломата, в ходе избирательной кампании наблюдалось серьезное давление на представителей оппозиции, а также активное внешнее влияние на внутриполитические процессы республики.

«Беспрецедентное давление на оппозицию. С одной стороны, это то, что, очевидно, реализовывали в виде концепции власти Армении. И вмешательство со стороны Запада такое же… беспрецедентное для этого региона в контексте электоральных процессов», — сказала представитель внешнеполитического ведомства в эфире радио Sputnik.

По данным Центральной избирательной комиссии, партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном получила 49,82% голосов избирателей. Хотя этот результат оказался ниже порога, необходимого для самостоятельного формирования правительства, партия сможет получить достаточное количество мандатов за счет мест, зарезервированных для национальных меньшинств, а также перераспределения голосов политических сил, не преодолевших проходной барьер в парламент.

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