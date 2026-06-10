Выпускникам рассказали популярные схемы мошенников во время ЕГЭ

Мошенники обманывают выпускников школ, обещая им помочь сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом РИА Новости рассказал член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.
Юрист рассказал, что чаще всего мошенники предлагают школьникам купить в Telegram-каналах и на различных сайтах якобы настоящие варианты экзаменационных заданий. «Слитые» варианты ЕГЭ они предлагают купить по цене от 3 до 15 тысяч рублей. После оплаты выпускник получает только задания прошлых лет.
Также, мошенники убеждают подростков, что могут передавать правильные ответы через мессенджеры прямо во время экзамена.
По словам Голендяева, после оплаты преступники обычно исчезают, либо предоставляют неверные ответы. Он также предупредил об опасности использования гаджетов во время экзамена.
Кроме того, аферисты обманывают выпускников, предлагая им помощь «своего человека» в экзаменационных комиссиях. Такая схема служит причиной для увеличения оплаты, но не предоставляют никаких гарантий.
Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать подросткам работу на лето.
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