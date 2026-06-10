Выпускникам рассказали популярные схемы мошенников во время ЕГЭ

Юрист рассказал, что чаще всего мошенники предлагают школьникам купить в Telegram-каналах и на различных сайтах якобы настоящие варианты экзаменационных заданий. «Слитые» варианты ЕГЭ они предлагают купить по цене от 3 до 15 тысяч рублей. После оплаты выпускник получает только задания прошлых лет.