Эксперт Ашурков: Загрязнение тополиным пухом может вывести из строя двигатель авто

— Когда (пух, — прим. «ВМ») смешивается с водой и грязью, то получается такая непроницаемая пленка. Соты радиатора не пропускают воздух, и двигатель недостаточно охлаждается. Нужно хотя бы раз в год промывать радиатор, тогда он не будет успевать забиваться, — объяснил эксперт.