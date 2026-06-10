Эксперт Ашурков: Загрязнение тополиным пухом может вывести из строя двигатель авто

Загрязнение тополиным пухом радиатора автомобиля может привести к перегреву и выводу из строя двигателя. Об этом предупредил эксперт Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.
— Когда (пух, — прим. «ВМ») смешивается с водой и грязью, то получается такая непроницаемая пленка. Соты радиатора не пропускают воздух, и двигатель недостаточно охлаждается. Нужно хотя бы раз в год промывать радиатор, тогда он не будет успевать забиваться, — объяснил эксперт.
Ашурков добавил, что игнорирование чистоты системы охлаждения в жару может привести к серьезным финансовым затратам. По его словам, при критическом росте температуры необходимо заглушить автомобиль, открыть капот и проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если под рукой нет антифриза, можно использовать дистиллированную воду, передает ТАСС.
С появлением тополиного пуха на улицах число обращений к медикам выросло на 15 процентов за год. Может ли аллергия на тополь возникнуть во взрослом возрасте, «Вечерняя Москва» узнала у врача-аллерголога, иммунолога Владислава Жемчугова.
По словам аллерголога-иммунолога Видновской больницы Натальи Поповой, тополиный пух сам по себе не является аллергеном, однако может переносить пыльцу. Она подчеркнула, что именно из-за этого свойства большое количество пуха может провоцировать насморк, зуд и слезотечение.