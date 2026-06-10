Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утренняя пробка парализовала движение на площади Гайдара в Перми

В целом по городу пробки оцениваются в 5 баллов.

Движение на площади Гайдара в Перми парализовала утреняя пробка, сообщают читатели perm.aif.ru.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», кольцо у вокзала полностью окрашено в бордовый цвет. В такой же окрашены улицы Ленина, Екатерининская и Окулова в сторону Перми-2. Сложная дорожная обстановка и на Малкова, Энгельса и Локомотивной.

«Стою на одной точке уже 10 минут. Вообще не двигаемся. Пробка огромная, хотя даже не в час пик», — рассказал пермяк сайту perm.aif.ru.

В центре города движение затруднено на Комсомольском проспекте, улице Пушкина и улице Ленина (от Законодального собрания до Театрального сада).

В целом по городу пробки оцениваются в 5 баллов.