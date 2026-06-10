Утренняя пробка парализовала движение на площади Гайдара в Перми

По данным сервиса «Яндекс. Карты», кольцо у вокзала полностью окрашено в бордовый цвет. В такой же окрашены улицы Ленина, Екатерининская и Окулова в сторону Перми-2. Сложная дорожная обстановка и на Малкова, Энгельса и Локомотивной.