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Жительница Хабаровского края повелась на рекламу и потеряла более 1 млн рублей

38-летняя жительница села Верхний Нерген увидела в социальной сети рекламу, обещавшую высокую прибыль от вложений. Женщина оставила личные данные на сайте. После этого ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником финансовой организации и убедил потерпевшую вложиться в криптовалюту. Женщина перевела деньги на указанные счета. В общей сложности она потеряла более 1 млн 250 тысяч рублей. Возбуждено.

38-летняя жительница села Верхний Нерген увидела в социальной сети рекламу, обещавшую высокую прибыль от вложений. Женщина оставила личные данные на сайте. После этого ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником финансовой организации и убедил потерпевшую вложиться в криптовалюту. Женщина перевела деньги на указанные счета. В общей сложности она потеряла более 1 млн 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.