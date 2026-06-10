ДВЮИ провел стрелковые соревнования

С 26 мая по 8 июня в тире ДВЮИ МВД России имени Шилова прошел проект по владению оружием, приуроченный к 105-летию института. В двухуровневом формате приняли участие 88 курсантов и слушателей, продемонстрировавших командную работу и индивидуальную точность. 8 июня 55 сотрудников постоянного состава и адъюнктов прошли личный зачет, обменявшись опытом с курсантами. Участники показали высокие результаты в стрельбе, самообладании и работе в условиях дедлайнов. Экспертная группа определила лидеров рейтинга. Церемония награждения победителей и призеров состоится в ближайшее время.