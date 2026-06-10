Власти Дагестана оценили сроки восстановления газопровода после пожара

Аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед в Дагестане могут занять до трех суток, сообщило правительство региона в телеграм-канале.
Администрация Кизилюрта провела заседание оперативного штаба, на котором обсудили первоочередные меры по ликвидации последствий происшествия. Было решено, что восстановительные работы начнутся в светлое время суток. «По предварительным оценкам, аварийно-восстановительные работы могут занять до трех суток. Просим жителей отнестись к ситуации с пониманием и терпением», — говорится в сообщении.
В связи с аварией перебои с газоснабжением возникли у части жителей Кизилюрта, а также Кизилюртовского и Хасавюртовского районов.
Сотрудники МВД провели подворовые обходы и проинформировали жителей о ситуации. Информации о пострадавших не поступало.
Пожар на газопроводе в Дагестане произошел 9 июня. Предварительной причиной названа разгерметизация газовой трубы. Корпус потерял герметичность на участке между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района.
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