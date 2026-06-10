Власти Дагестана оценили сроки восстановления газопровода после пожара

Администрация Кизилюрта провела заседание оперативного штаба, на котором обсудили первоочередные меры по ликвидации последствий происшествия. Было решено, что восстановительные работы начнутся в светлое время суток. «По предварительным оценкам, аварийно-восстановительные работы могут занять до трех суток. Просим жителей отнестись к ситуации с пониманием и терпением», — говорится в сообщении.