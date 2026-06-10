В Хабаровском крае зовут на «РыбаФест» и большой музыкальный марафон

В Хабаровский край в праздничные выходные подготовлена насыщенная туристическая и культурная программа в рамках проекта «Отдыхаем в крае». На ряд мероприятий действует скидка по промослову «Минтур», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Главным событием станет всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия», который пройдёт 12 июня на Комсомольской площади в Хабаровске. Регион вошёл в число 15 площадок страны, участвующих в проекте. На сцене выступят Дальневосточный академический симфонический оркестр и женский академический хор краевого колледжа искусств. Вход свободный.
В субботу на базе отдыха у города Бикин состоится гастрономический фестиваль «РыбаФест». В программе — конкурс по приготовлению ухи, соревнования по рыбалке, мастер-классы для детей, дегустации и концерт. Ожидается участие команд из разных регионов России и гостей из Китая.
14 июня запланированы экскурсионные и туристические маршруты. Желающие смогут отправиться на пасеку в рамках тура «В гости к пчёлам» недалеко от Хабаровска, посетить апидомик и мастер-класс по изготовлению свечей, а также принять участие в чаепитии с мёдом. Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы.
В этот же день пройдёт экскурсия «От купцов до наших дней» по историческим и природным местам Хабаровска, а также сплав по реке Бира протяжённостью 26 километров на сапах или байдарках с отправлением из Биробиджана.
Организаторы напоминают, что участники туристических поездок могут принять участие во всероссийском конкурсе видеопутешествий «Дальний Восток — Земля приключений», где главный приз составляет 3 млн рублей.