Главные новости к утру 10 июня 2026 года

США нанесли удары почти по 20 целям в Иране, сообщает агентство Reuters. Атака была произведена по портовому городу Сирик и острову Кешм в Ормузском проливе, сообщалось о взрывах в районе города Бендер-Аббас. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.