Главные новости к утру 10 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 июня 2026.
Силы ПВО за ночь сбили над Россией 326 БПЛА
В период с 20:00 мск 9 июня до 7:00 10 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 326 беспилотников самолетного типа над 20 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. В аэропортах Сочи, Ижевска, Перми, Саратова, Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода и других городов вводились временные ограничения.
Украинский БПЛА повредил здание панорамы «Оборона Севастополя»
США и Иран обменялись ударами
США нанесли удары почти по 20 целям в Иране, сообщает агентство Reuters. Атака была произведена по портовому городу Сирик и острову Кешм в Ормузском проливе, сообщалось о взрывах в районе города Бендер-Аббас. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.
Мадьяр заявил, что Венгрия не потерпит двойных стандартов при приеме Украины в ЕС
Венгрия выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС. Об этом заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр. Он отметил, что вступление Киева в Евросоюз затруднительно из-за продолжающегося конфликта с Россией. Он также добавил, что Украине предстоит пройти долгий путь, прежде чем Брюссель сможет принять решение о ее членстве.
В США рассматривают законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ
Законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ, одобренный палатой представителей, поступил в сенат. Об этом говорится в сообщении Конгресса США. В верхней палате запланировано обсуждение данной инициативы. Для принятия нормы потребуется провести процедурное голосование, а также заручиться поддержкой не менее 60 сенаторов.