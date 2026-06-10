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Главные новости к утру 10 июня 2026 года

Последние новости за сегодня — 10 июня 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 июня 2026.

Силы ПВО за ночь сбили над Россией 326 БПЛА

Источник: РИА "Новости"

В период с 20:00 мск 9 июня до 7:00 10 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 326 беспилотников самолетного типа над 20 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. В аэропортах Сочи, Ижевска, Перми, Саратова, Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода и других городов вводились временные ограничения.

Украинский БПЛА повредил здание панорамы «Оборона Севастополя»

Дрон ВСУ повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.», сообщил губернатор Михаил Развожаев. В результате загорелась крыша музея. На месте происшествия работают МЧС, спасательная служба Севастополя, руководители ведомств и директор департамента общественной безопасности.

США и Иран обменялись ударами

США нанесли удары почти по 20 целям в Иране, сообщает агентство Reuters. Атака была произведена по портовому городу Сирик и острову Кешм в Ормузском проливе, сообщалось о взрывах в районе города Бендер-Аббас. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Мадьяр заявил, что Венгрия не потерпит двойных стандартов при приеме Украины в ЕС

Венгрия выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС. Об этом заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр. Он отметил, что вступление Киева в Евросоюз затруднительно из-за продолжающегося конфликта с Россией. Он также добавил, что Украине предстоит пройти долгий путь, прежде чем Брюссель сможет принять решение о ее членстве.

В США рассматривают законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ

Законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ, одобренный палатой представителей, поступил в сенат. Об этом говорится в сообщении Конгресса США. В верхней палате запланировано обсуждение данной инициативы. Для принятия нормы потребуется провести процедурное голосование, а также заручиться поддержкой не менее 60 сенаторов.

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Биография Петера Мадьяра
Петер Мадьяр — венгерский политик и общественный деятель, получивший широкую известность в 2026 году после победы на парламентских выборах Венгрии. Его фигура долгое время была заметной в оппозиционной повестке страны: детали биографии Мадьяра — в этом материале.
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