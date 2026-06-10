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«Ты Венера, я Юпитер»: две ярчайшие планеты сошлись в небе над Алматы

Фотограф Дмитрий Доценко из Алматы смог заснять и показать красивое зрелище на вечернем небе — настоящий космический танец Венеры и Юпитера, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По словам мастера, планеты сблизились на расстояние менее двух градусов.

«Возможно, вы уже обращали внимание на две яркие “звездочки” низко над западным горизонтом после заката. На самом деле это и есть планеты Венера и Юпитер — самые яркие звездоподобные объекты ночного неба».Дмитрий Доценко.

Доценко уточнил, что ему удалось снять это явление с эффектным ракурсом, где между двумя планетами оказалась телебашня Кок-Тобе. Для этого он специально высчитывал азимут и поехал на нужную точку.

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Публикация от Дмитрий Доценко / Фотограф Алматы (@dots_foto).

«Волшебное космическое зрелище! Кстати, еще около недели они будут находиться довольно близко друг к другу, так что не упустите возможность понаблюдать за этим красивым небесным явлением», — посоветовал Доценко.

Немного ранее Доценко нашел «облачное море» вблизи Алматы. Редкое явление можно увидеть по этой ссылке.