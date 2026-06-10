В Шолоховском районе открыли памятный знак «щиту Родины»

Глава района отметил, что ГСВГ оставалась крупнейшим объединением советских войск. Его основной задачей было поддерживать безопасность после Великой Отечественной войны, поэтому военнослужащих всегда называли «щитом Родины». Почти 50 лет они охраняли западные рубежи страны, обеспечивая стабильность в Европе и мире.