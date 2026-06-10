Детская книга «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» попала под запрет в Беларуси

В Беларуси под запрет попала детская книга «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», которую включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Так детская книга, выпущенная Ярославским полиграфическим комбинатом не прошла проверку требований к безопасности издательской продукции для детей.
Белорусские эксперты установили, что пробелы между словами в книге не соответствуют нормам. Фактически при кегле шрифта 4,51 миллиметра пробел между словами составил от 1,60 до 2,50 миллиметра. Согласно техрегламенту он должен быть равен размеру шрифта, но оказался значительно меньше установленного требования.
«Чудесное путешествие Нильса» запретили к продаже в Беларуси. Фото: Госстандарт.
Книгу запретили к реализации в Беларуси и изымут из обращения.
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