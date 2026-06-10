Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детская книга «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» попала под запрет в Беларуси

В Беларуси запретили детскую книгу «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попала детская книга «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», которую включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Так детская книга, выпущенная Ярославским полиграфическим комбинатом не прошла проверку требований к безопасности издательской продукции для детей.

Белорусские эксперты установили, что пробелы между словами в книге не соответствуют нормам. Фактически при кегле шрифта 4,51 миллиметра пробел между словами составил от 1,60 до 2,50 миллиметра. Согласно техрегламенту он должен быть равен размеру шрифта, но оказался значительно меньше установленного требования.

«Чудесное путешествие Нильса» запретили к продаже в Беларуси. Фото: Госстандарт.

Книгу запретили к реализации в Беларуси и изымут из обращения.

А еще мы писали, что «Савушкин продукт» перенес производство сырков с пандой из Полоцка.

Тем временем новое мошенничество с обманом абитуриентов и их родителей набирает обороты в Беларуси — как понять.