Детская книга «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» попала под запрет в Беларуси

Белорусские эксперты установили, что пробелы между словами в книге не соответствуют нормам. Фактически при кегле шрифта 4,51 миллиметра пробел между словами составил от 1,60 до 2,50 миллиметра. Согласно техрегламенту он должен быть равен размеру шрифта, но оказался значительно меньше установленного требования.