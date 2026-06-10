Новый платёж для объектов придорожного сервиса могут ввести на Дону

В Ростовской области планируют ввести плату за примыкание объектов дорожного сервиса к трассам.
Комитет донского парламента по строительству одобрил законопроект, предусматривающий введение платы для владельцев объектов дорожного сервиса за примыкание к региональным и межмуниципальным дорогам.
Под действие нововведения попадут: автозаправочные станции, гостиницы, станции технического обслуживания, магазины и иные предприятия, расположенные вдоль трасс.
Правовой основой для инициативы служит федеральное законодательство. Средства, полученные от взимания платы, будут направлены в дорожный фонд региона — их используют для ремонта и содержания областных магистралей.
Окончательное решение по законопроекту будет принято на заседании донского парламента 16 июня.