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Силы ПВО сбили за ночь 326 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем

За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 326 дронов ВСУ самолетного типа над 20 регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом в среду утром сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Российская газета

За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 326 дронов ВСУ самолетного типа над 20 регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом в среду утром сообщили в Минобороны РФ.

Все БПЛА были перехвачены в период с 20:00 мск 9 июня до 07:00 мск 10 июня.

Отмечается, что военные нейтрализовали беспилотники ВСУ в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской областей, а также над территориями Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей.

Кроме того, БПЛА были уничтожены над территориями Крыма, Московского региона и Краснодарского края.

Также российские силы ПВО сбили дроны ВСУ над акваторией Черного моря.

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