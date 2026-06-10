Под Красноярском занимались нелегальными авиаперевозками

Под Красноярском на посадочной площадке «Вознесенка» пресекли нелегальную перевозку туристов на легкомоторном самолете Cessna. Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, один из пилотов поднимал в воздух пассажиров без нужного сертификата эксплуатанта.
Сотрудник ведомства направил в Советский районный суд иск о запрете оказывать коммерческие перевозки до получения необходимого документа.
Сертификат эксплуатанта подтверждает, что исполнитель соблюдает установленные стандарты безопасности, имеет необходимый персонал и оборудование для выполнения полетов.