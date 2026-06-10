За шесть дней спасатели не смогли найти семью Усольцевых

Очередные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года, не принесли результатов. Семью не нашли, сообщили в краевом учреждении «Спасатель».
Поиски длились с 4 по 9 июня. В них участвовали 15 человек и 6 единиц техники. Несмотря на все усилия, следов пропавших обнаружить не удалось.
Напомним, что Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина ушли на прогулку по туристической тропе в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. Искать их начали только 1 октября — Данил, сын Ирины от первого брака, подал заявление с опозданием, так как жил отдельно и не сразу понял, что семья пропала.
Масштабные поиски продолжались до 12 октября, затем их свернули из-за снега. Позже спасатели, полицейские и следователи выезжали на место периодически, а весной к ним присоединились волонтёры «ЛизаАлерт». Новая активная фаза поисков стартовала 4 июня 2026 года.
Операцию координирует Следственный комитет. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Основная версия следователей — несчастный случай, но криминальный след не исключается.