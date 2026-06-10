Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За шесть дней спасатели не смогли найти семью Усольцевых

Поисковая операция завершилась безрезультатно.

Очередные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года, не принесли результатов. Семью не нашли, сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

Поиски длились с 4 по 9 июня. В них участвовали 15 человек и 6 единиц техники. Несмотря на все усилия, следов пропавших обнаружить не удалось.

Напомним, что Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина ушли на прогулку по туристической тропе в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. Искать их начали только 1 октября — Данил, сын Ирины от первого брака, подал заявление с опозданием, так как жил отдельно и не сразу понял, что семья пропала.

Масштабные поиски продолжались до 12 октября, затем их свернули из-за снега. Позже спасатели, полицейские и следователи выезжали на место периодически, а весной к ним присоединились волонтёры «ЛизаАлерт». Новая активная фаза поисков стартовала 4 июня 2026 года.

Операцию координирует Следственный комитет. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Основная версия следователей — несчастный случай, но криминальный след не исключается.