За шесть дней спасатели не смогли найти семью Усольцевых

Напомним, что Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина ушли на прогулку по туристической тропе в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. Искать их начали только 1 октября — Данил, сын Ирины от первого брака, подал заявление с опозданием, так как жил отдельно и не сразу понял, что семья пропала.