Синоптик рассказал об аномальной жаре в Москве

Воздух в Москве во вторник прогрелся до 28 градусов, а среднесуточная температура превысила климатическую норму на пять градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в Сочи максимум дневной температуры составил менее 22 градусов, а с начала года температура в городе ни разу не достигла плюс 27 градусов. Столицу при этом ожидает 30-градусная жара, второй раз в этом году.
Кроме того, рекордное тепло пятый день подряд зафиксировали в самом северном поселке — Баренцбург в российской Арктике. Там максимальная температура достигла 10,8 градуса.
«Ну, а Москва сегодня может удивить первым суточным рекордом тепла нынешнего лета — пока он составляет плюс 30 и держится с 1998 года, а по нашим прогнозам, воздух сегодня в мегаполисе прогреется до 29−31 градусов», — заключил Леус.
Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что ночь на вторник, 9 июня, стала самой теплой в столице с начала года. Минимальная температура воздуха в Москве на ВДНХ составила плюс 17,5 градуса. Синоптик также подчеркнула, что со вторника в Москве начнется период жары.
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