Страх сильнее боли: Раненый украинец вырезал осколки сам, лишь бы не попасть в руки военкомов

По его словам, посещение лечебного учреждения он воспринимал как риск немедленной отправки на передовую. Из-за этого мужчина отказался от госпитализации и попытался справиться с травмами самостоятельно. Осколки из тела он извлекал без помощи врачей, чтобы избежать визита в больницу. Он считал такой вариант единственно возможным, иначе лечение могло закончиться для него «дорогой в один конец».