МВФ после победы Пашиняна на выборах одобрил выделение Армении 25 млн долларов

Решение фонда было принято вскоре после внеочередных парламентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном получила 49,82% голосов избирателей. Хотя результат оказался ниже порога для самостоятельного формирования правительства, партия может получить достаточное количество мандатов благодаря местам для национальных меньшинств и перераспределению голосов политических сил, не прошедших в парламент.