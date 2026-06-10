Авиалесоохрана вызовет искусственные осадки в Красноярском крае

Федеральная Авиалесоохрана сообщает о вспышке грозовых пожаров в отдельных труднодоступных районах Красноярского края и Иркутской области. Для борьбы с очагами были подняты более 50 самолетов и вертолетов. Ведомство ввело режим ЧС в лесах Чунского района Иркутской области, Енисейского и Туруханского районов Красноярского края. Авиалесоохрана для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области проведет работы по искусственному вызыванию осадков. Для тушения лесных пожаров в Красноярском крае проведет взрывные работы, — сообщают в пресс-службе ведомства. С помощью взрывов парашютисты и десантники будут прокладывать минерализованные полосы на охваченных огнем территориях в труднодоступных поврежденных шелкопрядом высохших лесах. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, в Красноярском крае и Иркутской области за выходные зарегистрированы 80 новых лесных пожаров, 60 из них — грозовые, в зоне лесоавиационных работ. Значительная часть лесных пожаров ликвидирована. По оперативной информации на 11 часов 10 июня, в крае действуют 44 лесных пожара на площади 4,7 тысячи га в Байкитском, Борском, Северо-Енисейском, Енисейском, Нижне-Енисейском, Мотыгинском, Терянском, Невонском, Хребтовском, Кодинском, Большемуртинском, Таежинском, Усольском лесничествах. В охране лесов от пожаров задействованы более 650 специалистов краевого Лесопожарного центра, а также 73 единицы техники. К тушению привлекли 141 авиапожарного федерального резерва «Авиалесоохраны». По данным синоптиков, в ближайшие дни на территории Красноярского края сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность по условиям погоды. Температура воздуха составит до +25 ℃ и выше, ожидается прохождение грозовых фронтов с сильным ветром до 36 км/ч.