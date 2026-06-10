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Shot: Варнава заработала 2,5 миллиона на корпоративе, который провела с Галкиным*

Российская актриса Екатерина Варнава заработала 2,5 миллиона за украинский корпоратив, который провела с телеведущим Максимом Галкиным*. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.

Российская актриса Екатерина Варнава заработала 2,5 миллиона за украинский корпоратив, который провела с телеведущим Максимом Галкиным*. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.

Артистка соглашается вести мероприятия за 30 тысяч евро, но с условием — ей нужен соведущий. Она также предоставляет организаторам райдер — перелеты бизнес-классом, люксовые номера без запахов.

Из напитков Варнава просит четыре бутылки вина, джин и ингредиенты для безалкогольной «Кровавой Мэри». Среди закусок — салаты, фрукты и сыры. На горячее — лосось на гриле с овощами.

Также актриса за границей играет в спектаклях и зарабатывает на гастролях своего кабаре-шоу Drama Queen, летом запланированы выступления в Казахстане и Латвии.

Цена за мюзикл доходит до восьми тысяч рублей, уточнили в публикации.

Галкин* и Варнава выступили ведущими на дне рождения обладательницы титула «Мисс Украина — 2019» Маргариты Паша. СМИ писали, что, помимо них, мероприятие вел резидент Comedy Club Игорь Меерсон.

*Внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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