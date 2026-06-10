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Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области 10 июня

Всего уничтожено 326 беспилотников над 19 регионами.

Источник: Комсомольская правда

Атаку беспилотников отразала в Нижегородской области ночью 10 июня. По данным Минобороны России, в период с 20 часов до 7 утра дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 326 БПЛА самолётного типа в разных регионах страны.

В связи с атакой в аэропорту Нижнего Новгорода вводились ограничения на приём и отправку рейсов. К утру режим работы воздушной гавани вернулся в штатное русло, ограничения сняты.

Беспилотники сбивали также над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря.

Нижегородские власти пока никак не комментировали ночную атаку беспилотников.

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