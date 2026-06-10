В Прикамье прошел мощный торнадо

Сообщается, что смерчи сформировались днем 28 мая над Верхнекамским районом Кировской области и смещались на северо-запад в сторону Республики Коми. Один из них — гигантский торнадо максимальной шириной 1100 м. Метеорологи подчеркивают, что это один из самых мощных смерчей на всей европейской территории России в XXI веке.