Вьетнам и Нижегородская область планируют расширить сотрудничество

Образовательное взаимодействие тоже набирает обороты. В вузах региона учатся около 100 тысяч студентов, среди которых примерно 7 тысяч — иностранцы. Три партнёрских соглашения связывают нижегородские и вьетнамские университеты. В текущем учебном году в области получают образование девять граждан Вьетнама.