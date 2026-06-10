Вьетнам и Нижегородская область планируют расширить сотрудничество

В Москве прошла встреча министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой с представителями Вьетнама. Делегацию возглавил Ле Куанг Нам — заместитель председателя Народного комитета города Дананга. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
К обсуждению также присоединился Игорь Баязов, начальник отдела третьего департамента Азии МИД России. Организовать встречу помогла Генеральный консул России в Дананге Мария Мизонова — мероприятие вошло в программу визита вьетнамской делегации в российскую столицу.
Участники переговоров наметили пути углубления взаимодействия по ряду направлений — в частности, речь шла о транспортной инфраструктуре, образовательных проектах и развитии ИТ‑сферы.
Ольга Гусева подчеркнула весомую роль Вьетнама в системе внешнеэкономических связей региона: за 13 лет объём товарооборота вырос десятикратно, а позиция страны в рейтинге торгово‑экономических партнёров Нижегородской области улучшилась почти на 50 строк. Сотрудничество с Данангом успешно развивается уже около двух десятилетий.
Нижегородская область подготовила развёрнутый план совместной работы с Данангом — он охватывает порядка 40 тематических блоков, от науки и образования до туризма, молодёжной политики, здравоохранения и народных промыслов. Сейчас документ находится на согласовании у вьетнамской стороны.
Образовательное взаимодействие тоже набирает обороты. В вузах региона учатся около 100 тысяч студентов, среди которых примерно 7 тысяч — иностранцы. Три партнёрских соглашения связывают нижегородские и вьетнамские университеты. В текущем учебном году в области получают образование девять граждан Вьетнама.
В ходе встречи Ольга Гусева презентовала ряд значимых региональных инициатив: перспективы расширения нижегородского метрополитена, выпуск трамваев «МиНиН» и судов на подводных крыльях «Валдай», потенциал канатной дороги, а также проект ИТ‑кампуса «НЕЙМАРК», ориентированного на подготовку кадров для цифровой экономики.
Ле Куанг Нам обозначил интерес к кооперации в машиностроении, производстве городского транспорта (в том числе микроавтобусов) и ИТ‑секторе. Игорь Баязов отметил, что прямые контакты между регионами России и Вьетнама служат важной опорой для укрепления стратегического партнёрства двух государств.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Кыргызстан будут сотрудничать в сфере науки.