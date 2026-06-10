Могут ли в Казахстане появиться новые партии — ответ Минюста

«Согласно новой Конституции, проводятся действия до 1 июля. Далее объявляются выборы в Курултай. Я так понимаю, с 1 июля. Те партии, которые пройдут регистрацию, они и будут участвовать в этих выборах. Они формируются уже сейчас», — ответил Сарсембаев.