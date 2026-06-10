Могут ли в Казахстане появиться новые партии — ответ Минюста

Глава Минюста подчеркнул, что все зависит от самих казахстанцев.
«Это вопрос не к органам юстиции, это прерогатива наших граждан, которые обладают правом зарегистрировать ту или иную партию, провести реорганизацию или какие-то иные подходы, которые посчитают нужным», — сказал Сарсембаев.
Журналисты уточнили у министра, до какой даты возможно появление новых партий.
«Согласно новой Конституции, проводятся действия до 1 июля. Далее объявляются выборы в Курултай. Я так понимаю, с 1 июля. Те партии, которые пройдут регистрацию, они и будут участвовать в этих выборах. Они формируются уже сейчас», — ответил Сарсембаев.
Ранее в партии «Әділет» состоялось заседание Политического совета, на котором обсудили вопросы организационного развития, укрепления региональной структуры и дальнейшие направления работы партии.