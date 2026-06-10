В России родителям предложили дать право выбирать школьное меню

По мнению авторов инициативы, это поможет сделать школьное питание более востребованным, снизить количество жалоб на меню и усилить участие родителей в жизни образовательных организаций. Кроме того, депутаты считают, что такая мера позволит эффективнее использовать средства, которые направляются на питание школьников.