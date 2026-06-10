В России родителям предложили дать право выбирать школьное меню

В России предложили закрепить за родителями право участвовать в выборе школьного меню. Об этом сообщает РИА Новости. С такой инициативой к министру просвещения Сергею Кравцову обратились депутаты Госдумы.
Авторы обращения предлагают внести изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Они считают, что родители несовершеннолетних школьников должны иметь возможность влиять на выбор питания в образовательных организациях.
Выбирать меню предлагают несколькими способами. Например, на родительском собрании класса или параллели, через совет родителей, управляющий совет или другой коллегиальный орган школы. Также депутаты предлагают использовать прямое электронное голосование родителей через «Госуслуги».
По мнению авторов инициативы, это поможет сделать школьное питание более востребованным, снизить количество жалоб на меню и усилить участие родителей в жизни образовательных организаций. Кроме того, депутаты считают, что такая мера позволит эффективнее использовать средства, которые направляются на питание школьников.