Почти весь день без воды: жителей одного из районов Алматы предупредили об ограничениях

По информации «Алматы су», в городе продолжаются плановые работы на сетях холодного водоснабжения, при которых требуется ограничение подачи воды потребителям. Так, 11 июня с 09:00 до 20:00 подача холодной воды будет временно ограничена жилым многоквартирным и индивидуальным домам, расположенным в Алатауском районе — в микрорайоне Мадениет. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.