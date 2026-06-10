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Почти весь день без воды: жителей одного из районов Алматы предупредили об ограничениях

Жителей одного из районов Алматы предупредили о временном ограничении подачи холодной воды завтра, 11 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на «Алматы су».

Источник: Nur.kz

По информации «Алматы су», в городе продолжаются плановые работы на сетях холодного водоснабжения, при которых требуется ограничение подачи воды потребителям. Так, 11 июня с 09:00 до 20:00 подача холодной воды будет временно ограничена жилым многоквартирным и индивидуальным домам, расположенным в Алатауском районе — в микрорайоне Мадениет. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.