Пермскому зоопарку ищут нового гендиректора

В Пермском зоопарке сменят генерального директора. С 12 июня исполнять обязанности руководителя пермского ГКАУК «Пермский зоопарк» будет замдиректора учреждения Валерий Попов. Господин Попов пробудет в качестве и. о. до назначения нового руководителя. Сейчас, как сообщает краевой минкульт, на эту должность рассматривается несколько кандидатур.
«Сегодня руководителю учреждения требуются другие управленческие компетенции. Основной приоритет —усиление зоологической составляющей деятельности зоопарка, благополучие животных, его развитие как научного и просветительского центра», — подчеркнули в министерстве.
С 2019 года учреждением руководила Юлия Шитова. Под ее руководством зоопарк вступил в международные программы по сохранению снежных барсов, белых медведей. За время ее работы было получено потомство редких животных, занесенных в Красную книгу России. Кроме того, появилось много новых животных, ранее не представленных в коллекции Пермского зоопарка, в том числе черные грифы, рыжие кенгуру и другие. Период работы с госпожой Шитовой совпал с переездом зоопарка на новую территорию.
Напомним, новый пермский зоопарк в Индустриальном районе Перми открылся для посетителей летом 2025 года. Ранее он располагался на территории Архиерейского квартала по ул. Монастырской Общая площадь нового природно-ландшафтного парка составляет 25 га. В новом зоосаде более 90 вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания для представителей различных видов фауны, и 54 искусственных водоема.
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