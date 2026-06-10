Пермскому зоопарку ищут нового гендиректора

С 2019 года учреждением руководила Юлия Шитова. Под ее руководством зоопарк вступил в международные программы по сохранению снежных барсов, белых медведей. За время ее работы было получено потомство редких животных, занесенных в Красную книгу России. Кроме того, появилось много новых животных, ранее не представленных в коллекции Пермского зоопарка, в том числе черные грифы, рыжие кенгуру и другие. Период работы с госпожой Шитовой совпал с переездом зоопарка на новую территорию.